Землетрясения в 9 баллов могут дойти до Киева из-за толчков в зоне Вранча

Ряд украинских СМИ сообщили о том, что землетрясения, начавшиеся в Турции и Сирии, могут дойти до Киева.

В понедельник украинские сейсмологи сообщили, что землетрясения в Турции и Сирии, жертвами которых в общей сложности стали свыше двух тысяч человек, могут дойти до центра Киева, который также располагается в зоне Вранча, где стартовали подземные толчки, ставшие причиной катаклизмом. По данным СМИ, в украинской столице могут начаться землетрясения мощностью в 8-9 баллов, частично затронув Одессу.

К этому часу стало известно, что в результате землетрясений в Турции погибли не менее 1651 человек, ещё свыше одиннадцати тысяч оказались ранены.