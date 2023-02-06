Число жертв землетрясений в Турции достигло 1651 при 11 119 раненых

Минздрав Турции обновил актуальную информацию о количестве погибших на территории страны в результате землетрясений.

Вечером 6 февраля пресс-служба Министерства здравоохранения Турции сообщила, что в результате серии мощных подземных толчков, вызвавших землетрясения, на территории турецкого государства скончался 1651 человек, в то время как ещё 11 119 жителей страны получили ранения.

Известно, что в понедельник на территории Турции было зарегистрировано землетрясение мощностью в 7,8 баллов по шкале Рихтера, став самым разрушительным в стране с 1939 года.