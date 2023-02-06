Землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни более 2300 человек, тысячи ранены

Более 2300 человек погибли в Турции и Сирии в результате серии мощных землетрясений, сила которых доходила до 7,7 балла.

Гражданская защита Турции сообщила в понедельник вечером, что жертвами землетрясения на юго-востоке страны стали 1498 человек.

По данным Министерства здравоохранения и спасательной организации «Белые каски», в Сирии число погибших превысило 850 человек.

По последним данным, в Турции пострадали 8 533 человека, в Сирии более 2,3 тысячи раненых.

Ночью Турцию и Сирию потрясло землетрясение магнитудой 7,7, за которым последовал ряд подземных толчков — один из них магнитудой 7,6, сообщили источники.

Оба землетрясения имели эпицентры в провинции Кахраманмарас. Подземные толчки ощущались в нескольких соседних странах, включая Ливан, Ирак, Кипр и Израиль. Отголоски землетрясения вызвали аналогичное явление в Казахстане.

