Землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни более 2300 человек, тысячи ранены
Более 2300 человек погибли в Турции и Сирии в результате серии мощных землетрясений, сила которых доходила до 7,7 балла.
Гражданская защита Турции сообщила в понедельник вечером, что жертвами землетрясения на юго-востоке страны стали 1498 человек.
По данным Министерства здравоохранения и спасательной организации «Белые каски», в Сирии число погибших превысило 850 человек.
По последним данным, в Турции пострадали 8 533 человека, в Сирии более 2,3 тысячи раненых.
Ночью Турцию и Сирию потрясло землетрясение магнитудой 7,7, за которым последовал ряд подземных толчков — один из них магнитудой 7,6, сообщили источники.
Оба землетрясения имели эпицентры в провинции Кахраманмарас. Подземные толчки ощущались в нескольких соседних странах, включая Ливан, Ирак, Кипр и Израиль. Отголоски землетрясения вызвали аналогичное явление в Казахстане.
Опубликовано: Тарас Медведев