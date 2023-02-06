The Hill: землетрясение мощностью 3,8 баллов зарегистрировано в Нью-Йорке

Издание The Hill рассказало о регистрации подземных толчков на территории западной части Нью-Йорка в США.

Американское новостное агентство The Hill сообщает, что утром 6 февраля на территории Нью-Йорка в западной части штата было зафиксировано землетрясение магнитудой в 3,8 баллов по шкале Рихтера. На данный момент остаётся неизвестным, повлекло ли за собой землетрясение в Нью-Йорке человеческие жертвы или разрешения на земле.

В понедельник на территории Турции и Сирии произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,8 баллов. В совокупности от последствий подземных толчков в Сирии и Турции погибло свыше 2000 человек.