Президент Германии считает, что немецкая демократия должна стать оборонительной

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немецкую демократию защищаться от новых внешних угроз и усиливающихся атак изнутри.

Президент ФРГ, выступая на лекции в Университете Людвига-Максимилиана в Мюнхене, отметил, что гарантом демократии сегодня становится «хорошо оснащенный Бундесвер».

Нужны также «целеустремленные граждане, морально чистые и твердые в своих политических суждениях, работающие на нашу страну, на демократию».

В своей мемориальной лекции «Белая роза» Штайнмайер раскрыл детали сопротивления этой антифашистской группы национал-социалистическому режиму.

«Мир, свобода, достоинство каждого человека и ответственность каждого человека — этими ценностями руководствовалась Белая Роза. Сегодня они являются основой нашей либеральной демократии», - заявил политик.

На этом историческом фоне раздражает, когда сегодня в политических дебатах небрежно используется термин «сопротивление», отметил немецкий президент.

С лекцией в память о Белой розе Штайнмайер продолжил традицию некоторых из своих предшественников. С речью выступили Иоахим Гаук в 2013 году, Йоханнес Рау в 2003 году и Рихард фон Вайцзеккер в 1993 году.