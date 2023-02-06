Полянский: Запад отодвигает наступление мира в Украине поставками оружия

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский утверждает, что западные государства отодвигают заключение мирного договора между Киевом и Москвой.

6 февраля зампостпреда России при Организации объединённых наций Дмитрий Полянский сообщил, что решение лидеров стран коллективного Запада массово поставлять вооружения украинским войскам является попыткой отодвинуть наступление полноценного мира в Украине, что затягивает конфликт в регионе.

По мнению Полянского, в случае, если западные страны продолжат поставлять оружие Киеву, правительство России будет вынуждено добиваться достижения целей спецоперации исключительно военными методами без шанса на успех потенциально возможных мирных переговоров.