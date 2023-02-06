«Нью-Йорк Таймс» судится с немецким дистрибьютором головоломок из-за собственности на товарный знак «Wordle»

Окружной суд Дюссельдорфа должен вынести решение о правах на товарный знак «Wordle» в споре между «Нью-Йорк таймс» и немецким производителем головоломок Стефаном Хайне.

Гражданское дело было рассмотрено в суде в понедельник.

«Нью-Йорк Таймс», которая управляет крупным сайтом головоломок и владеет правами на популярную игру, обвиняет немецкого дистрибьютора головоломок в том, что он закрепил за «Wordle» права на исключительную немецкую торговую марку, чтобы не допустить выхода продукта NYT на немецкий рынок.

Это недопустимая «недобросовестная заявка на товарный знак», считают юристы американского изжания. NYT требует, чтобы Хайне запретили использовать бренд посредством временного судебного запрета. Суд огласит решение 1 марта.

Американская газета приобрела все права на игру за 1,2 миллиона долларов у изобретателя Джоша Уордла, говорится в отчете о слушаниях в понедельник. Онлайн-игра Wordle стала всемирно популярной, и в нее ежедневно играют миллионы людей.

Хайне и американский издатель получили права на товарный знак Wordle в один и тот же день, 1 февраля 2022 года.

Создатель головоломок Стефан Хайне отрицает обвинения New York Times в недобросовестном получении прав на немецкую торговую марку.

«Я зарегистрировал товарный знак Wordle 1 февраля 2022 года и, следовательно, имею право на его использование», - сказал он в суде.

По словам председательствующего судьи Веры Дрис, у суда пока нет собственной позиции по этому вопросу.

Штефан Хайне из Гамбурга стал известен широкой публике в 2005 году, когда начал распространять «Судоку» в этом регионе ФРГ.

