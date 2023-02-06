Настоящий Бэтмобиль выставили в музее кино в Лионе до начала марта

Автомобиль, использованный в первом «Бэтмене» Тима Бертона, будет экспонироваться до 5 марта в музее кино и миниатюр, расположенном в Старом Лионе.

Для своей выставки «Герой с тысячей лиц», посвященной Бэтмену, Лионский музей кино и миниатюр получил настоящий Бэтмобиль из фильма Тима Бертона «Бэтмен» (1989).

Автомобиль будет выставлен в музее до 5 марта, и зрители уже стекаются, чтобы полюбоваться этим коллекционным предметом, вдохновленным американским реактивным самолетом X-15, который в начале 1960-х годов использовался для обучения астронавта Нила Армстронга.