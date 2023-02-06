Кирби: США не планируют возвращать Китаю обломки сбитого аэростата

Координатор правительства США по вопросам нацбезопасности Джон Кирби утверждает, что обломки сбитого разведывательного зонда не будут переданы Китаю.

6 февраля представитель совета по национальной безопасности Соединённых Штатов Джон Кирби публично заявил, что у администрации Вашингтона нет намерений передавать коллегам из Пекина обломки китайского разведывательного аэростата, который был сбит американскими войсками над побережьем Северной Каролины в субботу.

Джо Байден ранее сообщил о том, что дал поручение Пентагону сбить принадлежащий Китаю зонд ещё 1 февраля, однако это не было сделано из-за того, что в тот момент объект летел над жилыми постройками.