Первый самолёт МЧС России со спасателями на борту вылетел в Турцию

Самолёт Ан-148 Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ направился в Турцию для оказания помощи жителям страны после серии землетрясений.

В понедельник вечером российский аэропорт Жуковский покинул самолёт МЧС России, на борту которого находятся спасатели и заместитель главы министерства по чрезвычайным ситуациям РФ Александр Чуприян. Самолёт направляется в Турцию, где сотрудники МЧС России помогут местным спасателям в разборе завалов после землетрясений.

Также министр обороны России Сергей Шойгу распорядился о привлечении трёхста российских военных к ликвидации последствий землетрясений в Сирии. Александр Лукашенко также поручил направить Сирии из Беларуси груз с гуманитарной помощью, а в Турцию - самолёт с 64 белорусскими спасателями.