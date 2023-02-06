В Турции объявили общенациональный траур до 12 февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур по погибшим от землетрясения. Траур продлится до 12 февраля.

О подписании соответствующего указа лидер Турции сообщил в аккаунте своего Twitter.

Уже известно о более 1600 погибших.

Во время семидневного траура в стране и ее представительствах за рубежом будут приспущены национальные флаги, написал Эрдоган.

Землетрясение магнитудой 7,8 баллов произошло около 4 часов утра по московскому времени. В результате разрушено несколько тысяч зданий.

Также от землетрясения серьезно пострадала Сирия. Там сообщают о более 500 погибших.

Многие страны мира заявили, что окажут помощь Турции и Сирии: финансовую и техническую. Иностранные спасательные отряды уже направились в места бедствия.

