Белый дом: США считают нецелесообразным визит Блинкена в Пекин

Представитель Белого дома Джон Кирби утверждает, что в настоящий момент администрация Вашингтона не видит смысла в рабочей поездке Энтони Блинкена на территорию китайской столицы.

6 февраля координатор Белого дома по вопросам нацбезопасности Соединённых Штатов Джон Кирби публично заявил, что в настоящий момент ранее запланированная поездка американского госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин для переговоров утратила свою целесообразность, однако американо-китайский дипломатический процесс продолжается.

Известно, что ранее ряд зарубежных СМИ анонсировали отмену визита Блинкена в Пекин после того, как сотрудники Пентагона сбили китайский аэростат нат Северной Каролиной.