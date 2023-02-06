Пригожин слетал на боевое задание на Су-24, который бомбил Бахмут и вызвал Зеленского на воздушную дуэль

Основатель группы «Вагнера» Евгений Пригожин появился в понедельник на борту штурмовика Су-24, возвращающийся после бомбардировки Бахмута, эпицентра боевых действий на востоке Украины.

На видео бизнесмен в летном шлеме и маске, а за бортом можно увидеть ночной пейзаж.

«Приземлились, бомбили Бахмут», — рассказал Евгений Пригожин в коротком видео, которое транслировалось в Telegram его пресс-службой.

Евгений Пригожин вызвал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что во вторник он сядет на борт истребителя МиГ-29. Он пообещал Зеленскому, что если тот выиграет воздушный бой, находясь в самолете, то спасет своих бойцов в Бахмуте, иначе «Вагнер» пойдет к Днепру.