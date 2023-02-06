Al Arabiya: число погибших от землетрясений в Сирии выросло до 1060

Издание Al Arabiya сообщило об увеличении количества погибших в Сирии в результате серии сильных землетрясений в зоне Вранча.

6 февраля вечером репортёры телеканала Al Arabiya сообщили, что в результате нескольких мощных землетрясений на территории Сирии число жертв катаклизмов к этому часу составляет 1060 человек. В пресс-службе сирийского Министерства здравоохранения отмечают, что землетрясения также стали причиной ранения порядка 2400 жителей государства.

По данным ряда зарубежных СМИ, начавшиеся утром землетрясения в Турции и последующие афтершоки стали причиной гибели свыше двух тысяч человек.