Зеленский отменил свое выступление на в итальянском Сан-Ремино из-за жалоб 90 тысяч человек

Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать на фестивале в итальянском городе Сан-Ремино

Украинский лидер должен был принять участие в фестивале в Сан-Ремино и выступить с видеообращением. Ожидалось, что выступление Зеленского состоится 11 февраля.

Однако, как сообщили организаторы, президент Украины не будет там выступать. Это связано с недовольством местной общественности.

По данным российского информационного агентства РИА Новости, петиция за отмену выступление Зеленского собрала в интернете 90 тысяч голосов.