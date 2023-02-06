Кадыров заявил о желании «денацифицировать» Польшу после окончания СВО на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что намеревается «денацифицировать» Польшу после окончания спецоперации на Украине.

6 февраля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём личном Telegram-канале признался, что намеревается «денацифицировать» Польшу, где после успешного завершения специальной военной операции России на Украине.

«Я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши», – напомнил чеченский лидер.

Кадыров отметил, что в июле пройдет ежегодный Марш автономии Силезии, который каждый раз привлекает все больше и больше участников, что доказывает факт того, что данный регион заслужил особый независимый статус и Россия может оказать жителям организационную помощь.