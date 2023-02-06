Кадыров заявил, что намерен лично начать денацифицировать Польшу
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о продолжении СВО в Украине, но уже в Польше.
Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале высказался о том, что он хочет "денацифицировать" Европу. Он призвал ввести войска в Польшу.
По словам Кадырова, Польша должна стать следующей на очереди "демилитаризации и денацификации".
"А что, если после успешного окончания СВО Россия начнёт денацифицировать и демилитаризировать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша!", - написал Кадыров.
Кадыров заявил, что Российская Федерация якобы должна бороться с нацистами и сатанистами в Польше.
"Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши", - добавил он.
Опубликовано: Николай Скира