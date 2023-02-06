Саакашвили: «Я практически получил смертный приговор»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ему практически вынесли смертный приговор.

Речь идет о решении суда об отказе в освобождении Саакашвили из-под стражи по состоянию здоровья.

Михаил Саакашвили сказал, что теперь ему предстоит находиться в тюрьме с летальными заболеваниями.

Заседание суда он назвал фарсом, отметив, что государственные эксперты ни разу не видели его, но суд не принял во внимание мнения международных специалистов.