Саакашвили: «Я практически получил смертный приговор»
2023-02-06 21:46
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ему практически вынесли смертный приговор.
Речь идет о решении суда об отказе в освобождении Саакашвили из-под стражи по состоянию здоровья.
Михаил Саакашвили сказал, что теперь ему предстоит находиться в тюрьме с летальными заболеваниями.
Заседание суда он назвал фарсом, отметив, что государственные эксперты ни разу не видели его, но суд не принял во внимание мнения международных специалистов.
Опубликовано: Светлана Репина