Булавко: количество полётов авиации Запада у границ Беларуси возросло

Представитель белорусских воздушно-военных сил Анатолий Булавко рассказал о частых полётах западной авиации у границ Беларуси.

6 февраля замглавы ВВС Беларуси Анатолий Булавко публично заявил, что в течение прошлой недели вдоль белорусских границ было зафиксировано порядка 140 полётов военной авиации стран коллективного Запада. По данным Булавко, ранее от 30 до 70 случаев полёта западной авиации у границы Беларуси фиксировалось за один месяц.

Также Анатолий Булавко утверждает, что не менее 30 процентов пролетающих возле Беларуси военных самолётов стран Запада являются разведывательными.