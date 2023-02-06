Iltalehti: Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции
2023-02-06 21:55
Издание Iltalehti сообщает, что Финляндия может вступить в НАТО без Швеции, если в Турции одобрят соответствующую заявку.
Членство Финляндии в Североатлантическом альянсе еще не ратифицировали Турции и Венгрия.
Источники издания в сфере безопасности в внешне политики Финляндии утверждают, что этот вопрос обсуждался в течение нескольких недель.
В результате было принято решение вступить в Альянс, даже если одна из стран не ратифицирует заявку Швеции.
Опубликовано: Светлана Репина