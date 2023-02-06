Iltalehti: Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции

Издание Iltalehti сообщает, что Финляндия может вступить в НАТО без Швеции, если в Турции одобрят соответствующую заявку.

Членство Финляндии в Североатлантическом альянсе еще не ратифицировали Турции и Венгрия.

Источники издания в сфере безопасности в внешне политики Финляндии утверждают, что этот вопрос обсуждался в течение нескольких недель.

В результате было принято решение вступить в Альянс, даже если одна из стран не ратифицирует заявку Швеции.