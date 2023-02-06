Belga: Зеленский тайно приедет в Брюссель для участия в саммите лидеров ЕС

6 февраля издание Belga рассказало о подготовке Брюсселя к визиту Владимира Зеленского.

В понедельник вечером некоторые бельгийская газета Belga сообщила, что 9 февраля Владимир Зеленский намеревается приехать в Брюссель для участия в саммите глав стран-участниц Европейского союза. При этом подготовка к визиту Зеленского в столицу Бельгии ведётся скрытно для купирования возможных угроз жизни украинского президента.

Примечательно, что в пресс-службе правительства Евросоюза отказались подтверждать информацию о намерениях Владимира Зеленского скоро посетить Брюссель.