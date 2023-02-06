Кадыров: Польша следующая в очереди на демилитаризацию и денацификацию

Глава Чечни Рамзан Кадыров допустил проведение российской специальной военной операции в Польше.

В понедельник Рамзан Кадыров написал новый пост в мессенджере Telegram, где выразил уверенность, что после завершения спецоперации в Украине войска России могут начать новую СВО на территории Польши. По мнению Кадырова, польское государство также нуждается в демилитаризации и денацификации, что можно осуществить при помощи российских военных.

Также Рамзан Кадыров уверен, что спецоперация, начатая Владимиром Путиным, должна выйти за пределы Украины и распространиться на большинство европейских держав.