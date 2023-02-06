Пригожин предложил Зеленскому воздушную дуэль
2023-02-06 22:15
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время боевого вылета на бомбардировщике Су-24 предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому «встретиться в небе».
Он сказал, что только что летал бомбить Артемовск (Бахмут) на этом самолете и показывает кадры из кабины бомбардировщика.
Пригожин заявил, что завтра собирается совершить вылет на МиГ-29 и предлагает Зеленскому воздушную дуэль.
Он отметил, что если победит украинский лидер – россияне отдадут Артемовске ВСУ, а если проиграет – пойдут до Днепра.
Опубликовано: Светлана Репина