Пригожин предложил Зеленскому воздушную дуэль

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время боевого вылета на бомбардировщике Су-24 предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому «встретиться в небе».

Он сказал, что только что летал бомбить Артемовск (Бахмут) на этом самолете и показывает кадры из кабины бомбардировщика.

Пригожин заявил, что завтра собирается совершить вылет на МиГ-29 и предлагает Зеленскому воздушную дуэль.

Он отметил, что если победит украинский лидер – россияне отдадут Артемовске ВСУ, а если проиграет – пойдут до Днепра.