Число жертв землетрясений в Турции выросло до 1762 при 12 068 раненых

Турецкий Минздрав обновил сведения о количестве умерших в результате серии землетрясений в стране.

Поздно вечером 6 февраля Министерство здравоохранения Турции сообщило, что в результате нескольких разрушительных подземных толчков на территории страны, мощнейший из которых достиг 7,8 баллов по шкале Рихтера, скончались не менее 1762 человек, ещё 12 068 получили ранения различной степени тяжести.

Журналисты телеканала "Аль-Арабия" уведомляют, что в Сирии также произошло несколько землетрясений, жертвами которых стали свыше тысячи человек при 2,500 раненых.