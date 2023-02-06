Любкин: строительство Украиной забора на границе – дорогое и бесполезное дело
2023-02-06 22:20
Представитель ГПК Беларуси Дмитрий Любкин назвал дорогим и бесполезным делом строительство Украиной забора на границе.
6 февраля начальник оперативно-аналитического управления Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Дмитрий Любкин в эфире телеканала «СТС» прокомментировал строительство киевским режимом забора на границе.
Любкин с уверенностью заявил, что возведение украинской стороной пограничного разделительного барьера является дорогим и бесполезным делом.
Представитель белорусского Госпогранкомитета пояснил, что на содержание заграждения в будущем потребуется большое количество средств, а протяжённость данного забора крайне маленькая, чтобы можно было говорить об эффективности.
Опубликовано: Диана Мудреченко