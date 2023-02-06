Вучич предложил США помечтать в ответ на требования признать независимость Косово

Президент Сербии Александр Вучич предложил американским политикам помечтать в ответ на требования признать независимость Косово.

6 февраля президент Сербии Александр Вучич прокомментировал для сербской газеты-таблоида Večernje novosti заявления западных политиков о необходимости признания независимости Косово, в частности, недавнюю речь спецпредставителя США по Западным Балканам Габриэля Эскобара.

В ответ на запрос редакции Večernje novosti сербский лидер отверг призывы западных политиков и с непоколебимой уверенностью заявил: «Только мечтайте о взаимном признании!»