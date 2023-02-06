Филиппо: Запад должен прекратить помощь Киеву после скандала в МО Украины

Французский оппозиционер Флориан Филиппо призвал западные страны прекратить оказывать поддержку Киеву.

Экс-депутат Европарламента от Франции Флориан Филиппо утверждает, что после того, как глава Министерства обороны Украины Алексей Резников был уличён в причастности к коррупционному скандалу лидеры западных государств должны немедленно прекратить поставки военной и финансовой помощи Киеву.

Известно, что ранее член офиса Зеленского Давид Арахамия анонсировал увольнение Резникова с занимаемой должности после скандала с закупкой продуктов питания для украинских военных по завышенным ценам.