Лейтс: Евросовет пригласил Зеленского на саммит ЕС в Брюссель 9-10 февраля

Представитель Евросовета Баренд Лейтс утверждает, что Владимир Зеленский получил личное приглашение на саммит Евросоюза.

Вечером понедельника сотрудник офиса главы Евросовета Мишеля Баренд Лейтс опубликовал новый пост в одной из социальных сетей, где публично подтвердил информацию о том, что Владимир Зеленский приглашён в Брюссель для участия в саммите глав стран-участниц Европейского союза, который пройдёт с 9 по 10 февраля.

Известно, что ранее информагентство Belga сообщило о намерениях Зеленского прибыть в Брюссель 9 февраля для участии в саммите лидеров Евросоюза.