Премьер Польши Матеуш Моравецкий сравнил поведение Владимира Путина с деятельностью наркоторговца, который предоставляет клиентам первую "дозу" по низкой цене.

6 февраля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий публично заявил, что по его мнению Владимир Путин действует как наркоторговец, предлагая западным государствам поставки энергоресурсов по низкой цене, однако в дальнейшем страны коллективного Запада попадают в энергетическую зависимость от России.

По мнению Моравецкого, в настоящее время страны Европейского союза ведут борьбу за установление нового мирового порядка без зависимости от российских нефти и газа.