1762 человека погибли и ещё 12068 ранены в результате землетрясения в Турции
2023-02-06 22:47
Турецкое правительство сообщило, что на данный момент известно о 1762 погибших и ещё 12068 раненых в результате смертоносного землетрясения в Турции.
6 февраля генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар в ходе брифинга сообщил о том, что число жертв произошедшего в Турции землетрясения магнитудой 7,7 продолжает расти.
Согласно заявлению Татара, в результате стихийного бедствия погибли 1762 человека, ещё 12068 получили ранения различной степени тяжести.
Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко лично поручил направить аварийно-спасательный отряд МЧС в Турцию, чтобы помочь в ликвидации последствий землетрясения.
Опубликовано: Диана Мудреченко