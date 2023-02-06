1762 человека погибли и ещё 12068 ранены в результате землетрясения в Турции

Турецкое правительство сообщило, что на данный момент известно о 1762 погибших и ещё 12068 раненых в результате смертоносного землетрясения в Турции.

6 февраля генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар в ходе брифинга сообщил о том, что число жертв произошедшего в Турции землетрясения магнитудой 7,7 продолжает расти.

Согласно заявлению Татара, в результате стихийного бедствия погибли 1762 человека, ещё 12068 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко лично поручил направить аварийно-спасательный отряд МЧС в Турцию, чтобы помочь в ликвидации последствий землетрясения.