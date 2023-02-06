Депутат Госдумы Колесник предложил ввести смертную казнь для «предателей Родины»

Депутат Госдумы РФ Андрей Колесник в беседе с журналистами заявил, что с предателями Родины нужно поступать жестче.

Так он прокомментировал заочные приговоры журналисту Александру Невзорову и блогерше Веронике Белоцерковской.

Колесник отметил, что смертные приговоры можно было бы приводить в исполнение на территории, где находится «предатель Родины».

Он также напомнил, что в России действует мораторий на смертную казнь, однако в российском законодательстве такая мера существует.