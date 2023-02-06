Зеленский получил приглашение на саммит ЕС в Брюсселе

Факт приглашения украинского президента в Брюссель подтвердили в Европейском совете, отказавшись сообщать какие-либо подробности.

Об этом сообщила в Twitter представитель главы Евросовета Баренд Лейтс.

Она уточнила, что Шарль Мишель передал приглашение президенту Украины принять участие в саммите, который состоится 9 и 10 февраля.

Она не стала раскрывать какие-либо подробности и предупредила, что дополнительной информации на этот счет не будет «по соображениям безопасности».