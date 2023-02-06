Клименко: руководству МВД Украины запретили перемещаться на вертолётах

Врио главы МВД Украины Игорь Клименко заявил, что руководству ведомства запретили перемещаться на вертолётах после катастрофы в Броварах.

В понедельник, 6 февраля 2023 года, временно исполняющий обязанности главы Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона «Единые новости» заявил о том, что руководящему составу ведомства запретили перемещаться на вертолётах после произошедшей в январе текущего года авиакатастрофы в Броварах, унёсшей жизни одного ребёнка и руководства украинского МВД.

Клименко уточнил, что до окончания расследование руководству МВД Украины придётся перемещаться сугубо на автомобилях.

Отмечается, что после инцидента с падением вертолёта в Броварах полностью пересмотрена система безопасности, идёт проверка вертолётов, находящихся в распоряжении ведомства.