Глава Минфина США Йеллен: страну ждет катастрофа без повышения потолка госдолга

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что страну ждет экономическая и финансовая катастрофа, если потолок госдолга не будет повышен.

По ее словам, каждый ответственный конгрессмен обязан поддержать повышение потолка госдолга.

При этом Йеллен отметила, что американской экономике удастся избежать рецессии в 2023 году.

Такие выводы она сделала из последних данных о ситуации на рынке труда, уточнив, что уровень безработицы в США сейчас самый низкий за 50 лет.