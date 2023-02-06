Количество погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 2379

Минздрав Турции утверждает, что по обновлённой информации, в стране погибло 2379 человек из-за последствий землетрясений.

В ночь на 7 февраля турецкое Министерство здравоохранения сообщило, что в результате серии работ по разбору завалов после нескольких мощных землетрясений в Турции стало известно, что количество погибших в стране выросло до двух тысяч и трёхсот семидесяти девяти. Также с ранениями разной степени тяжести были госпитализированы 14 483 человека.

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, посвящённый памяти погибшим во время турецких землетрясений.

Вместе с тем российский лидер Владимир Путин поручил направить самолёт с представителями МЧС РФ в Турцию для оказания помощи пострадавшим. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил 300 российским военным принять участие в разборе завалов на территории Сирии, где также от землетрясений умерло свыше тысячи жителей.

Белорусский президент Александр Лукашенко распорядился об отправке 64 сотрудников МЧС Беларуси в Турцию для оказания помощи раненым и разбора завалов. Также Лукашенко поручил отправить груз с гуманитарной помощью в Сирию.

Вместе с тем муниципалитет израильского Тель-Авива подсвечивается в цвета национального турецкого флага, а премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис позвонил Тайипу Эрдогану впервые с момента разрыва дипотношений между Афинами и Анкарой, выразив соболезнования в связи с гибелью людей в Турции.

Также ряд зарубежных СМИ сообщили о том, что крупнейшие криптовалютные биржи в лице Binance, Bybit, Bitget, Bitfinex, Gate и BitMEX окажут финансовую поддержку Турции для преодоления последствий землетрясений в кратчайшие сроки.