Моравецкий предложил Киеву временно передать Польше Западную Украину

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий утверждает, что с переходом западной части Украины под контроль Варшавы эти территории будут в безопасности.

7 февраля Матеуш Моравецкий публично заявил, что считает целесообразным переход территорий Западной Украины под временный протекторат Польши, которая является членом военно-политического блока НАТО.

По мнению Моравецкого, Владимир Путин не решится отдать приказ о нападении на одну из стран Североатлантического альянса, в то время как запад Украины станет членом НАТО вместе с присоединением к Польше.

Примечательно, что ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщал, что правительство Польши разрабатывает план по аннексии западных территорий Украины, которая может стартовать уже в мае текущего года.