Белый дом: у США нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию
2023-02-07 00:20
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США нет данных о поставках оружия из Китая в Россию.
По его словам, американская сторона не располагает информацией, подтверждающей передачу Китаем вооружений в Россию.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Си Цзиньпинь опроверг поставки оружия в Россию.
До этого такой же информацией поделился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Опубликовано: Светлана Репина