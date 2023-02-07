Белый дом: у США нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США нет данных о поставках оружия из Китая в Россию.

По его словам, американская сторона не располагает информацией, подтверждающей передачу Китаем вооружений в Россию.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Си Цзиньпинь опроверг поставки оружия в Россию.

До этого такой же информацией поделился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.