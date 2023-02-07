Землетрясение магнитудой 5,1 баллов произошло возле острова Тайвань

Пресс-служба ЕССЦ сообщила о регистрации мощных подземных толчков возле тайваньского острова.

7 февраля Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр опубликовал пресс-релиз, в котором сообщается, что рядом с островным государством Тайвань было зафиксировано новое землетрясение, мощность которого составила 5,1 баллов по шкале Рихтера. Вместе с тем очередное землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в турецкой провинции Кахраманмараш.

Днём ранее стало известно, что серия мощных подземных толчков спровоцировала разрушительные землетрясения в Турции и Сирии. Известно, что на территории Турции погибло 2316 человек, а в Сирии более тысячи.