Сотрудники МЧС Турции спасли из-под завалов 7300 человек за 20 часов

Пресс-служба МЧС Турции сообщило о количестве граждан, которые были извлечены из-под завалов живыми после серии землетрясений.

7 февраля пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Турции сообщила, что за двадцать часов спасательных работ по сотрудники МЧС страны спасли свыше 7300 человек из-под завалов, образовавшихся на юго-востоке страны после череды землетрясений. Вместе с тем в турецком Минздраве сообщили, что жертвами землетрясений стали 2316 человек.

Министерство здравоохранения Сирии уведомляет, что в результате мощных подземных толчков, вызвавших землетрясения, в стране погибло 700 человек, однако эта цифра может продолжить расти.