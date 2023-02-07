Глава Минфина РФ Силуанов: для расчетов в рамках БРИКС может быть создана единая валюта

Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что в рамках БРИКС могут создать единую валюту для проведения расчетов.

По его словам, не исключено создание единой системы расчетных платежей среди дружественных стран.

Силуанов отметил, что расчетной валютой может стать наднациональная расчетная единица, но решение по этому поводу не будет принято в ближайшее время.

Ранее российский президент Владимир путин говорил о том, что страны БРИКС могут создать единую валюту.