Nihon Keizai: Европу ждут проблемы с пополнением запасов газа без поставок из России

Издание Nihon Keizai пишет, что уже в нынешнем году в Европе возникнут проблемы с пополнением запасов газа без поставок из России.

По ловам эксперта Кэна Кояма, особенно сложный период для пополнения газовых хранилищ наступи в преддверии следующей зимы.

Он отметил, что цены на энергоносители в Европе стабилизировались, однако между странами ЕС возникнет конкуренция за поставки сжиженного газа.

Это приведет к росту цен на газ, а также к повышению нефтяных котировок.