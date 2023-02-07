Nihon Keizai: Европу ждут проблемы с пополнением запасов газа без поставок из России
2023-02-07 00:41
Издание Nihon Keizai пишет, что уже в нынешнем году в Европе возникнут проблемы с пополнением запасов газа без поставок из России.
По ловам эксперта Кэна Кояма, особенно сложный период для пополнения газовых хранилищ наступи в преддверии следующей зимы.
Он отметил, что цены на энергоносители в Европе стабилизировались, однако между странами ЕС возникнет конкуренция за поставки сжиженного газа.
Это приведет к росту цен на газ, а также к повышению нефтяных котировок.
Опубликовано: Светлана Репина