Немцев возмутило требование замглавы МИД Украины Мельника о передаче истребителей

После публикации в Twitter поста замглавы МИД Украины Андрея Мельника о том, что Германия обязана передать ВСУ истребители, немецкие пользователи стали оставлять гневные комментарии.

Один из них написал, что Украина не получит ни одного истребителя из имеющихся на вооружении бундесвера.

Другой пользователь предложил прекратить все поставки оружия на Украину, пока Германия не оказалась стороной конфликта.

Еще один пользователь поинтересовался, что Украина планирует потребовать дальше, предположив, что это будут ядерные ракеты.