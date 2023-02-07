МК: украинским националистам грозит трибунал за применение химического оружия

Издание «Московский комсомолец» сообщает, что украинским националистам, применившим химическое оружие, грозит трибунал.

Сообщается, что речь идет о применении токсичных веществ в Соледаре и Артемовске (Бахмуте) против российских военных.

По словам заслуженного адвоката России Дмитрия Краснова, отравление этими веществами вызвало у российских военнослужащих тошноту, рвоту, головокружение.

Юрист напомнил, что Конвенция ООН запрещает применение химического оружия.