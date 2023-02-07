МК: украинским националистам грозит трибунал за применение химического оружия
2023-02-07 01:37
Издание «Московский комсомолец» сообщает, что украинским националистам, применившим химическое оружие, грозит трибунал.
Сообщается, что речь идет о применении токсичных веществ в Соледаре и Артемовске (Бахмуте) против российских военных.
По словам заслуженного адвоката России Дмитрия Краснова, отравление этими веществами вызвало у российских военнослужащих тошноту, рвоту, головокружение.
Юрист напомнил, что Конвенция ООН запрещает применение химического оружия.
Опубликовано: Светлана Репина