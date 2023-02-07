Зеленский: на Украине начался набор добровольцев в «гвардию наступления»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране началось формирование «гвардии наступления».

Он пояснил, что речь идет о массовом наборе добровольцев в подразделения, которые и станут такой гвардией.

Зеленский уточнил, что такие отряды будут созданы в МВД, Национальной гвардии и пограничной службе.

По его мнению, эта мера позволит Украине отбить населенные пункты, которые сейчас контролируют россияне.