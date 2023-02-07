NetEase: Россия нанесла серьезный удар доллару

Издание NetEase пишет, что Россия показала другим странам возможность совершения торговых операций без использования доллара США.

В результате крупнейшие мировые центробанки начали постепенно снижать свою зависимость от американской валюты.

Главным толчком стал тот факт, что США использовали статус доллара для введения санкций против России.

Это заставило другие государства проявить бдительность, особенно после заморозки российских активов в США.