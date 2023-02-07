Sohu: Россия и Китай могут победить США только одним способом
2023-02-07 02:13
Китайское издание Sohu пишет, что Пекин и Москва должны воспользоваться единственным возможным способом победить Вашингтон.
Авторы материала отмечают, что пока у США есть власть, однако их гегемония ослабевает, и Вашингтон пытается исправить ситуацию.
Для этого США могут пойти на обман, как неоднократно делали ранее. Например, Джо Байден неоднократно заявлял, что Вашингтон не выступает за независимость Тайваня.
В статье говорится, что России и Китаю необходимо отброить все иллюзии, подготовиться к войне и заняться производством более совершенного оружия, чтобы победить США.
Опубликовано: Светлана Репина