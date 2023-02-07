Китайское издание Sohu пишет, что Пекин и Москва должны воспользоваться единственным возможным способом победить Вашингтон.

Авторы материала отмечают, что пока у США есть власть, однако их гегемония ослабевает, и Вашингтон пытается исправить ситуацию.

Для этого США могут пойти на обман, как неоднократно делали ранее. Например, Джо Байден неоднократно заявлял, что Вашингтон не выступает за независимость Тайваня.

В статье говорится, что России и Китаю необходимо отброить все иллюзии, подготовиться к войне и заняться производством более совершенного оружия, чтобы победить США.