4365 погибших в Турции и Сирии, число жертв увеличивается

В результате сильного землетрясения, которое потрясло юго-восток Турции в ночь с воскресенья на понедельник, 2921 человек погиб и 15 834 человека получили ранения, сообщила во вторник утром Afad, официальная турецкая организация по оказанию помощи.

Согласно новым подсчетам, общее число погибших в Турции и Сирии достигло 4365 человек в результате серии землетрясений, которые стали одними из самых сильных в регионе за сто лет.

По данным местных организаций, в ближайшие часы и дни число жертв должно значительно возрасти.