НПО выявило 52 000 объектов недвижимости в Великобритании, собственность которых скрывается

Привычки грузин, которые не выносят русские эмигранты

Грузины - народ особый. Они на каждом углу кричат, что их родина самая лучшая, как они гордятся тем, что живут здесь. Эта привычка самая безобидная из тех, что имеют люди этой национальности.

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