НПО выявило 52 000 объектов недвижимости в Великобритании, собственность которых скрывается
Неправительственная организация Transparency International в своем отчете во вторник сообщает о 52 000 объектах недвижимости в Великобритании, которые принадлежат «клептократам и олигархам» и по-прежнему не имеют прозрачного статуса.
Организация выявила «более 6,7 млрд фунтов стерлингов британской собственности, купленной на подозрительные средства», говорится в отчете.
Большая часть недвижимости приобреталась через непрозрачные оффшорные компании, в частности, когда речь идет о роскошных особняках в пригороде Лондона.
По данным организации более 20% объектов принадлежат российским бизнесменам.
Кроме того, в отчет попали сделки, совершенные вице-президентом Анголы Мануэлем Домингушем Висенте, а также четой руководства Азербайджана Ильхамом и Мехрибан Алиевыми.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Храмова Оксана
Фанаты шутят, что актер Бен Аффлек скорее предпочел бы попасть в кофейню Dunkin, чем на церемонию Грэмми
"Кто-нибудь, купите Бену Аффлеку сигарету и кофе dunkin": пользователи Твиттера активно подшучивали над актером, комментируя фото и видео с ним, сделанные на церемонии Грэмми.Подробнее...
-
Храмова Оксана
Ким Петрас стала первой трансгендерной женщиной, получившей премию Грэмми за хит Сэма Смита
Немецкая поп-певица получила награду за лучшее выступление поп-дуэта / группы на 65-й ежегодной церемонии, став первой трансгендерной женщиной с премией Music award в этой категории.Подробнее...