НПО выявило 52 000 объектов недвижимости в Великобритании, собственность которых скрывается

2023-02-07 07:47

Неправительственная организация Transparency International в своем отчете во вторник сообщает о 52 000 объектах недвижимости в Великобритании, которые принадлежат «клептократам и олигархам» и по-прежнему не имеют прозрачного статуса.

Организация выявила «более 6,7 млрд фунтов стерлингов британской собственности, купленной на подозрительные средства», говорится в отчете.

Большая часть недвижимости приобреталась через непрозрачные оффшорные компании, в частности, когда речь идет о роскошных особняках в пригороде Лондона. 

По данным организации более 20% объектов принадлежат российским бизнесменам.

Кроме того, в отчет попали сделки, совершенные вице-президентом Анголы Мануэлем Домингушем Висенте, а также четой руководства Азербайджана Ильхамом и Мехрибан Алиевыми.

Опубликовано: Тарас Медведев









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