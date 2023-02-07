Северная Корея объявила о расширении и усилении военных учений

Вооруженные силы Северной Кореи заявили, что расширят и интенсифицируют свои военные учения в рамках проверки боевой готовности, сообщили государственные СМИ во вторник (7 февраля) в преддверии массового парада.

Обязательство было сделано на встрече, состоявшейся в понедельник под руководством северокорейского лидера Ким Чен Ына, после совместных учений Южной Кореи и США на прошлой неделе.

На повестке дня стояло «постоянное расширение и интенсификация учений Корейской народной армии (...) для строгой отработки боевой готовности», сообщает агентство ЦТАК.