Северная Корея объявила о расширении и усилении военных учений
2023-02-07 07:50
Вооруженные силы Северной Кореи заявили, что расширят и интенсифицируют свои военные учения в рамках проверки боевой готовности, сообщили государственные СМИ во вторник (7 февраля) в преддверии массового парада.
Обязательство было сделано на встрече, состоявшейся в понедельник под руководством северокорейского лидера Ким Чен Ына, после совместных учений Южной Кореи и США на прошлой неделе.
На повестке дня стояло «постоянное расширение и интенсификация учений Корейской народной армии (...) для строгой отработки боевой готовности», сообщает агентство ЦТАК.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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