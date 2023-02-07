В Сирии из разрушенной тюрьмы сбежали 20 боевиков ИГ
Около 20 боевиков «Исламского государства» (ИГ) сбежали из сирийской тюрьмы во время бунта после землетрясения, которое потрясло регион в понедельник, сообщил источник в истеблишменте.
По словам источника, военная тюрьма Рахо, расположенная недалеко от турецкой границы на северо-западе Сирии, содержит около 2000 заключенных, в том числе около 1300 человек, подозреваемых в участии в боях на стороне ИГ. Здесь также размещаются курдские боевики.
«После землетрясения, которое затронуло Раджо, заключенные подняли мятеж и захватили часть тюрьмы», — рассказал источник AFP.
«Около двадцати заключенных сбежали (...) Мы думаем, что они являются членами ИГ», — добавил этот источник, пожелавший остаться неизвестным.
Расположенная в повстанческой зоне тюрьма Рахо контролируется протурецкими силами.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
-
Храмова Оксана
Фанаты шутят, что актер Бен Аффлек скорее предпочел бы попасть в кофейню Dunkin, чем на церемонию Грэмми
"Кто-нибудь, купите Бену Аффлеку сигарету и кофе dunkin": пользователи Твиттера активно подшучивали над актером, комментируя фото и видео с ним, сделанные на церемонии Грэмми.Подробнее...